L'officiante ADL prende in giro lo sposo: "Non è che mi nascondi una latente juventinità?"

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha officiato oggi il matrimonio di Roberta Congiu e Andrea d’Agostino, manager Coca Cola da poco diventata sponsor del Napoli.

Nella propria edizione online il Corriere dello Sport ha riportato un video di De Laurentiis che prende in giro lo sposo facendo delle battute sulla sua presunta fede calcistica: "Lo sposo è nato nella fantastica città di Napoli e Andra questa forse è l’occasione giusta per confessarci qualcosa? Eh? Non hai nulla di cuoi vergognarti e confessarti davanti a tutti noi? Mi è stato riferito, e pare che ci siano anche materiali fotografici, che all’età di 8 anni, alcune persone sostengono di averti visto girovagare per i corridoi con una maglietta a strisce bianconere: Udinese? Non è che mi nascondi una latente juventinità? Nella vita si possono commettere degli errori...".