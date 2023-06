L’orgoglio di Del Genio dopo la finale: “Il Napoli ha messo a -18 un’Inter così forte!”

Il giornalista Paolo Del Genio commenta sui propri social la sconfitta dell'Inter nella finale di Champions League contro il Manchester City.

Il giornalista Paolo Del Genio commenta sui propri social la sconfitta dell'Inter nella finale di Champions League contro il Manchester City: "Manchester City stanco dopo un'altra stagione memorabile. La Champions è così puoi perdere giocando benissimo e vincere soffrendo. La formazione di Guardiola per quello che ha fatto negli ultimi sei anni, giustamente è campione d'Europa. Inter invece nel suo momento migliore, sconfitta con onore. Il Napoli ha lasciato una squadra così forte a 18 punti. Impresa clamorosa. Per chi non l'avesse ancora capito, bene ripetere".