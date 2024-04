La compagna di Acerbi dopo lo Scudetto dell’Inter: "La tua serata, una grande lezione di vita"

Negli ultimi tempi Francesco Acerbi ha fatto parlare tutta l'Italia dopo la serata contro il Napoli e il caso Juan Jesus.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Negli ultimi tempi Francesco Acerbi ha fatto parlare tutta l'Italia dopo la serata contro il Napoli e il caso Juan Jesus. Ieri il centrale dell’Inter ha segnato il gol che ha sbloccato la gara nel derby che è valso lo Scudetto.

Sui social, la compagna Claudia Scarpari ha dedicato queste parole ad Acerbi: "Hai brillato di una luce speciale e questo l’ha visto tutta Italia, ma l’impegno e dedizione che metti ogni giorno è ciò che più mi colpisce. Mi ci è voluto tempo per capire che tutti i no che costantemente dici (anche a me), sono in realtà un grossissimo SI a qualcosa che non ha prezzo: i tuoi sogni. Stasera è la tua serata, ma per me è una grande lezione di vita”.