La Lazio celebra il Napoli sui social: "Complimenti per la Coppa Italia!"

C'è anche la Lazio a mettere la firma sulla lunga lista di complimenti per il Napoli di Gattuso dopo la vittoria di ieri in Coppa Italia. Il club biancoceleste ha pubblicato un messaggio su Twitter dedicato proprio alla squadra partenopea: "Complimenti al Napoli per la vittoria della Coppa Italia!".

Complimenti al @sscnapoli per la vittoria della Coppa Italia! — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 17, 2020