Lady Raspadori: "A Napoli la gentilezza in una forma che non conoscevo, sto rinascendo!"

Elisa Graziani è pazza di Napoli. La fidanzata di Giacomo Raspadori, che in estate si è trasferita insieme al nuovo attaccante azzurro da Sassuolo, ha risposto ad alcune domande dei suoi followers su Instagram, spendendo parole al miele per la città:

"Di sicuro è stato un grande cambiamento. Da un momento all’altro cambi città e abitudini, non hai più la tua famiglia fisicamente vicina. Sicuramente per loro non è stato semplice lasciarmi andare. Però io qui mi sto trovando benissimo. Sto facendo amicizia con persone fantastiche e sto trovando il mio equilibrio, quindi di conseguenza anche loro sono tranquilli e felici. Sono davvero contenta di essermi trasferita! È un’esperienza che mi sta aiutando tanto a crescere e a prendere consapevolezza di me stessa. Qui sto conoscendo la gentilezza in una forma che non conoscevo prima… Come dico sempre a Giacomo, è come se stessi rinascendo qui".