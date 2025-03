Foto Lavezzi è tornato a Napoli: il Pocho fa tappa in un ristorante storico

Il 'Pocho' Ezequiel Lavezzi è tornato a Napoli per assistere alla sfida degli azzurri contro il Milan, in programma oggi al Maradona alle ore 20:45. L'ex stella della squadra partenopea ne ha approfittato anche per godersi la città e per la cena ha fatto tappa in un ristorante storico, Mimì alla Ferrovia. Di seguito la foto pubblicata da uno degli chef.