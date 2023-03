Lavezzi non dimentica Napoli: sui social posta il gol alla Juve di 13 anni fa

Ezequiel Lavezzi non dimentica Napoli. Il legame tra l’argentino e il capoluogo partenopeo è indissolubile

Ezequiel Lavezzi non dimentica Napoli. Il legame tra l’argentino e il capoluogo partenopeo è indissolubile, una città che gli è rimasta dentro e il Pocho lo ricorda puntualmente non appena ne ha occasione. Lavezzi ha fatto letteralmente impazzire i tifosi azzurri ricordando sui social la vittoria del 25 marzo di tredici anni fa contro la Juve al San Paolo per 3-1 postando l’esultanza dopo il terzo gol.