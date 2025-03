Video Lo juventino Briatore: “Altro che Giuntoli, dal Napoli dovevamo prendere ADL”

Flavio Briatore, imprenditore e noto tifoso della Juventus, tramite Instagram ha voluto parlare ai tifosi bianconeri e commentare il momento negativo della Vecchia Signora: “Buongiorno cari juventini. Volevo solo parlare con voi un secondo, per vedere se siamo d’accordo o no. La Juve mi sembra che sia a un livello mai visto. Come puoi fare a mandare via Szczesny e prendere Di Gregorio? Danilo lo abbiamo trattato male, eppure stato una bandiera per noi. Cuadrado lo hanno mandato via e lo hanno anche criticato, i nostri tifosi. All’Atalanta sono bravi e lo hanno preso, noi lo abbiamo lasciato andare. Per lui è un lavoro, ci sta che trovi un’altra squadra.

Sono andati a Napoli a pescare Giuntoli. Anche lì avremmo dovuto pescare De Laurentiis, non Giuntoli. Calvo e Giuntoli hanno buttato via tutto quello che era passato. Ci ritroviamo con giocatori strapagati, salari altissimi, i giovani buoni li abbiam venduti tutti. Motta l’unica cosa che ha in comune con Mourinho è la lingua. Il Bologna anche senza Motta sta facendo bene. Giuntoli e Motta hanno contratti lunghissimi, non andiamo da nessuna parte con questo gruppo qui. I tifosi sono arrabbiati perché non c’è strategia, non c’è padrone. Datevi una mossa tutti quanti e cercate di ritornare a certi livelli. Manderei via tutti".