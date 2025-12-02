Lo juventino Oppini: "Conte e Allegri in vetta e non per caso: 11 Scudetti negli ultimi 15 anni”
La 13esima giornata di Serie A si è conclusa al Dall'Ara con il sorprendente successo della Cremonese sui padroni di casa del Bologna. In testa appaiate ci sono Milan e Napoli, il Como tallona le big, a +1 sulla Juventus. Risale l'Atalanta di Palladino, mentre in ultima posizione restano Fiorentina ed Hellas Verona.
Il giornalista e opinionista di dichiarata fede juventina, Francesco Oppini, tramite il suo account X ufficiale, ha sottolineato come il fatto che Antonio Conte e Massimiliano Allegri siano in vetta alla classifica non sia un caso. Ecco le sue parole: “Conte e Allegri in testa al campionato rispettivamente con Napoli e Milan. Sarà un caso, ma sono quelli che hanno vinto 11 campionati negli ultimi 15 anni: Antonio con tre squadre diverse, Max con due”.
Di seguito la classifica aggiornata di Serie A dopo 13 giornate:
Milan 28 punti
Napoli 28
Inter 27
Roma 27
Como 24
Bologna 24
Juventus 23
Lazio 18
Udinese 18
Sassuolo 17
Cremonese 17
Atalanta 16
Torino 14
Lecce 13
Cagliari 11
Genoa 11
Parma 11
Pisa 10
Fiorentina 6
Hellas Verona 6
