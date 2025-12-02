Lo juventino Oppini: "Conte e Allegri in vetta e non per caso: 11 Scudetti negli ultimi 15 anni”

vedi letture

La 13esima giornata di Serie A si è conclusa al Dall'Ara con il sorprendente successo della Cremonese sui padroni di casa del Bologna. In testa appaiate ci sono Milan e Napoli, il Como tallona le big, a +1 sulla Juventus. Risale l'Atalanta di Palladino, mentre in ultima posizione restano Fiorentina ed Hellas Verona.

Il giornalista e opinionista di dichiarata fede juventina, Francesco Oppini, tramite il suo account X ufficiale, ha sottolineato come il fatto che Antonio Conte e Massimiliano Allegri siano in vetta alla classifica non sia un caso. Ecco le sue parole: “Conte e Allegri in testa al campionato rispettivamente con Napoli e Milan. Sarà un caso, ma sono quelli che hanno vinto 11 campionati negli ultimi 15 anni: Antonio con tre squadre diverse, Max con due”.

Di seguito la classifica aggiornata di Serie A dopo 13 giornate:

Milan 28 punti

Napoli 28

Inter 27

Roma 27

Como 24

Bologna 24

Juventus 23

Lazio 18

Udinese 18

Sassuolo 17

Cremonese 17

Atalanta 16

Torino 14

Lecce 13

Cagliari 11

Genoa 11

Parma 11

Pisa 10

Fiorentina 6

Hellas Verona 6