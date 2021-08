Lo Spartak sui social: "Fu un piacere ospitare il Napoli di Maradona, non vediamo l'ora di rivederlo"

Lo Spartak Mosca, una delle avversarie del Napoli nel girone d'Europa League, tramite Twitter ha ricordato l'unico precedente contro gli azzurri: "L'ultima volta che abbiamo giocato contro il Napoli è stato nella stagione di Champions League 1990/91. Vincemmo 5-3 ai rigori davanti 100.000 tifosi dopo due partite a reti inviolate. È stato un piacere ospitare il Napoli di Maradona allora e non vediamo l'ora di rivederlo".

⏪ The last time we played Napoli was in the 1990/91 Champions League season.



We won 5-3 on penalties in front of a 100,000 man crowd after two goalless games.



It was a pleasure hosting Maradona's Napoli then, and we are looking forward to it again ❤️🤍 pic.twitter.com/idFDuouGrs