Lobotka, l'ex compagna contro Napoli: "Ratti, spazzatura e criminalità. E' come l'Egitto!"

Daniela Nizlova, ex compagna di Stanislav Lobotka, tramite il suo account Instagram si è scagliata contro Napoli e dintorni, raccontando così l'esperienza alle pendici del Vesuvio: "La gente non sa di cosa parla. Siamo stati in una normale casa in affitto. Non nel centro di Napoli ma fuori città. Mi dovevo preoccupare di infestazioni di funghi, riscaldamento non funzionante, oggetti personali mancanti, interruzioni di elettricità. Non è tutto oro quello che luccica. Il centro di Napoli è bello, bella in foto, ma i dintorni sono come l’Egitto … spazzatura, ratti, criminalità“.