Lobotka: "Vittoria di tutta la squadra. Abbiamo un programma impegnativo, spingeremo forte!"
Il match winner ed MVP di Napoli-Sassuolo, Stanislav Lobotka, commenta con un post sul proprio account Instagram il match vinto 1-0 dagli azzurri ieri sera al Maradona: "Tre punti chiave assicurati ieri in una partita difficile. Felice di segnare e orgoglioso di essere Man of the Match, ma questa vittoria appartiene a tutta la squadra.
Abbiamo un programma impegnativo davanti, spingeremo forte e il vostro sostegno ci ispira ad andare oltre".
