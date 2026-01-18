Lobotka: "Vittoria di tutta la squadra. Abbiamo un programma impegnativo, spingeremo forte!"

Ieri alle 23:15
di Antonio Noto

Il match winner ed MVP di Napoli-Sassuolo, Stanislav Lobotka, commenta con un post sul proprio account Instagram il match vinto 1-0 dagli azzurri ieri sera al Maradona: "Tre punti chiave assicurati ieri in una partita difficile. Felice di segnare e orgoglioso di essere Man of the Match, ma questa vittoria appartiene a tutta la squadra.

Abbiamo un programma impegnativo davanti, spingeremo forte e il vostro sostegno ci ispira ad andare oltre".