Serie A, la Top 11 dell'ultima giornata al Fantacalcio: c’è anche un azzurro

La Lega Serie A ha pubblicato tramite i propri account social la Top 11 dell'ultima giornata, partendo dai voti assegnati al Fantacalcio.

Nella formazione-tipo c’è un calciatore del Napoli: si tratta di Romelu Lukaku. Voto 7 per l’attaccante belga, autore di un ottimo ingresso allo stadio Bentegodi contro l’Hellas Verona condito dal gol decisivo del 2-1 segnato al 95’. Di seguito la Top 11 completa: