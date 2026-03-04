L’interista Biasin difende Bastoni: "Fischiato? Molta ipocrisia..."

di Arturo Minervini

"Bastoni è stato protagonista in negativo in una partita simbolo del calcio italiano, divenuta giocoforza caso mediatico. E per questo viene fischiato. Il resto è ipocrisia". Questo il pensiero di Fabrizio Biasin, che sui propri canali social prova a difendere il difensore finito ormai nel mirino dei tifosi ini tutti gli stadi dopo la simulazione in Inter-Juventus.

"Se si trattasse esclusivamente di una questione morale o di calciatori che sbagliano, beh, allora per coerenza qualunque partita dovrebbe trasformarsi in un concerto di fischi" aggiunge Biasin.