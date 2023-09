Lozano debutta con vittoria col PSV: "Molto felice di tornare qui"

Ieri Hirving Lozano ha debuttato nella sua seconda esperienza con la maglia del PSV. Nel match contro il NEC il Chucky ha collezionato poco più di mezzora, esattamente 34 minuti, e al termine della partita su Twitter ha ringraziato i suoi nuovi-vecchi tifosi: "Grazie a tutti per l'affetto meraviglioso che mi avete dimostrato, sono molto felice di tornare in questo bellissimo club, grazie!".

Thank you to all the fans for the beautiful and wonderful affection you showed me, I am very happy to return to this beautiful club, thank you ♥️🇲🇽️ @psv pic.twitter.com/SIfTwcZs2C