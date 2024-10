Video Lukaku assiste ad Anderlecht-Standard Liegi: ovazione e festa negli spogliatoi

Romelu Lukaku ha approfittato della sosta per le nazionali e di alcuni giorni di riposo concessi da Antonio Conte per tornare a Bruxelles. L’attaccante ha assistito dal vivo al match tra Anderlecht e Standard Liegi, vinto 3-0 dai padroni di casa.

Big Rom è stato accolto con un’ovazione da parte dei tifosi della squadra del suo cuore e nella quale ha iniziato la carriera e al termine del match ha festeggiato negli spogliatoi.

Il centravanti del Napoli, con un post social, ha anche ringraziato i tifosi dell’Anderlecht per l’accoglienza ricevuta: "A tutti i sostenitori, grazie per il vostro amore e supporto. Non dimenticherò mai questo momento. Complimenti anche ai ragazzi”. Di seguito le immagini: