Foto Lukaku ringrazia l'Anderlecht: "Grazie a tutti i tifosi! La mia squadra!"

Lo scorso 28 settembre è venuto a mancare Roger Lukaku, ex calciatore e papà di Romelu Lukaku. Oggi in Belgio si è giocato Anderlecht-Standard Liegi e l'ex squadra di Big Rom ha voluto omaggiare il padre dell'attaccante del Napoli con un messaggio sui maxi-schermi. Il gesto è stato molto apprezzato dal nazionale belga che ha commentato così attraverso il proprio account Instagram: "Grazie a tutti i tifosi! La mia squadra".