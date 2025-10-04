Varriale: "Inter ingiocabile per 85': si ripropone di prepotenza in corsa Scudetto"

Il giornalista Enrico Varriale, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la schiacciante vittoria dell'Inter ai danni della Cremonese soffermandosi sulla lotta al vertice nel campionato. Di seguito le sue dichiarazioni: "Strepitosa partita dell'Inter che infligge alla Cremonese la prima sconfitta in Serie A con un roboante 4-1. Punteggio addirittura stretto per la squadra di Chivu ingiocabile per 85 minuti e che si ripropone prepotentemente per la corsa scudetto. Ottimo Bonny con gol e assist".

