Varriale: "De Bruyne chiude la bocca ai critici da osteria. 2 assist meravigliosi!"

Il giornalista Enrico Varriale, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato il match di Champions League del Maradona tra Napoli e Sporting Lisbona, terminato sul risultato di 2-1 in favore degli azzurri. Di seguito le sue parole: "Primi fondamenti tre punti in Champions League per il Napoli. Vittoria sofferta con un coriaceo Sporting mai domo. De Bruyne chiude la bocca ai tanti critici da osteria, che lo avevano messo in discussione, con due assist meravigliosi per Hojlund che firma una splendida doppietta".