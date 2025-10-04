Addio a Gianni Punzo: il cordoglio di ADL e della SSC Napoli

È morto all’età di 88 anni Gianni Punzo, imprenditore napoletano tra i protagonisti dello sviluppo economico del Sud Italia negli ultimi decenni. La sua carriera decollò negli anni ’70 con la fondazione, insieme ad altri operatori del settore tessile, del Cis di Nola. Fu vicepresidente del Napoli Calcio durante l’era d’oro di Ferlaino, Maradona e dei due scudetti. Punzo è stato anche tra i fondatori della Banca Popolare di Sviluppo e di Ntv Spa, la società nata con Luca Cordero di Montezemolo e Diego Della Valle che ha dato vita al secondo operatore italiano dell’alta velocità ferroviaria: Italo.

Di seguito il messaggio di cordoglio della società partenopea e del presidente Aurelio De Laurentiis tramite il profilo X del club: “È scomparso un amico che stimavo molto. Gianni Punzo era una persona dotata di grande capacità imprenditoriale e una delle sue doti migliori era quella di essere un eccellente aggregatore. Lo ricordo a lungo ai vertici del Napoli di Ferlaino. A nome di tutta la SSCN, esprimo la mia vicinanza alla sua famiglia”.