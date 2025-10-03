Italia, i tifosi contro Gattuso: "Spinazzola terzino più in forma del momento e non lo chiami?"

Gennaro Gattuso ha diramato i convocati per le prossime sfide dell'Italia durante la prossima sosta. Presenti Meret, Di Lorenzo e Politano tra i calciatori del Napoli. Assenti invece Lorenzo Lucca e Leonardo Spinazzola. E proprio su quest'ultimo più di un tifoso protesta. Nei commenti al post della Nazionale ce ne sono diversi che chiedono la convocazione del terzino sinistro azzurro.

"Spinazzola in super forma. Complimenti per la por*ata", è il commento con più like. Ma tanti altri sono d'accordo. "Spinazzola il terzino italiano più in forma del momento e non lo convoca?", scrive un altro utente. E ancora, stavolta un tifoso del Napoli: "Meglio per noi che spinazzola non l ha convocato, ma meritava indubbiamente la convocazione".