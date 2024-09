Foto Lukaku torna in Belgio: weekend a Bruxelles per Big Rom

E' stato lo stesso attaccante belga a svelare il suo arrivo in patria tramite una 'storia' Instagram.

Romelu Lukaku è tornato in Belgio. Il centravanti del Napoli, dopo aver rinunciato alla nazionale belga per allenasi a Castel Volturno, è volato a Bruxelles per il weekend.

Probabilmente Big Rom dovrà sistemare le ultime cose per completare il trasloco nella sua nuova villa non lontana dal centro sportivo azzurro. E' stato lo stesso attaccante belga a svelare il suo arrivo in patria tramite una 'storia' Instagram. Di seguito un fermo immagine.