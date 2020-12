"Luridi infami", i tifosi del Napoli rispondono a quelli dell'Inter: "Dedicatevi a giubbini e cappelli!"

Dopo lo striscione apparso ieri a ridosso del fischio d'inizio della sfida tra Inter e Napoli, è arrivata in queste ore la risposta da parte dei tifosi azzurri. Cosi uno striscione è apparso in città, che va a rispondere proprio a quello di ieri: "I tempi per voi non sono più quelli, ve lo insegna Belardinelli… Accettate un consiglio, dedicatevi a giubbini, sciarpe e cappelli!”.

Dopo lo striscione di ieri dei tifosi dell’#Inter, la risposta dei tifosi del #Napoli. Il messaggio a firma #CurvaA pic.twitter.com/0xZ2YhQdke — Gennaro Di Finizio (@DIF_Genny) December 17, 2020