Luxuria: "Salvini e altri davano del 'colerosi' ai napoletani, col coronavirus nessuno insulta il Nord"

Vladimir Luxuria, ex esponente della politica italiana e personaggio della televisione, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'emergenza Coronavirus tramite Twitter: "Molti, tra cui Salvini, insultavano i napoletani di essere “colerosi” purché l’epidemia del colera ebbe il Sud come focolaio... nessuno oggi, per fortuna, ha usato il coronavirus per insultare le popolazioni del nord: forse è il segno che possiamo essere ottimisti sul futuro".