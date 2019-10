Malcuit ko, il post della sua ex squadra: "Torna presto in campo!"

Il Lille non dimentica l'avventura francese di Kevin Malcuit. L'ex club dell'azzurro ha scritto un post social per sostenere il calciatore dopo l'infortunio: "Il Lille offre pieno sostegno al nostro ex giocatore. Ritorna presto in campo" è quanto si legge sul profilo ufficiale del Lille. Ecco il post:

Le #LOSC apporte tout son soutien à son ancien joueur Kevin Malcuit, gravement touché au genou ce week-end lors d'un match de Serie A 😔



Reviens vite sur les terrains, @KevzRose https://t.co/fffRlvaolC — LOSC (@losclive) October 28, 2019