Malfitano: "Napoli 5° per possesso in Europa? È ridicolo! A cosa serve se non si tira?"

Attraverso il suo profilo Facebook, il giornalista Mimmo Malfitano ha commentato un dato sulla stagione del Napoli: "Il telecronista di DAZN ci fa sapere che il Napoli è la quinta squadra per possesso palla nei primi cinque campionati europei. Un dato ridicolo, mi permetto di dire, perché vorrei essere spiegato a cosa puo servire il possesso palla se il portiere avversario non compie nemmeno una parata.

Ormai non mi sorprende più nulla, compreso un tipo di critica che tende in tutti i modi ad alimentare speranze nella gente. Dico ai giocatori: non vi siete vergognati di essere andati sotto il settore ospiti? In quel modo avete offeso l’intelligenza e la passione di chi continua a seguirvi in ogni angolo del mondo. Il vostro comportamento consiglierebbe di cacciarvi tutti via a fine stagione. La riconoscenza non può essere un bonus a vita".