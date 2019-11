Mano di De Ligt, Varriale: "Su Callejon l'hanno dato, non si capisce più niente!"

Il giornalista Rai, Enrico Varriale, ha così commentato su Twitter, il clamoroso rigore non assegnato al Torino per fallo di mano di De Ligt: "Ancora un fallo di mano di De Ligt, sarebbe da rigore visti i precedenti, l'ultimo quello di oggi all' Olimpico, ma Doveri non fischia e VAR non interviene. Ormai non si capisce piú nulla".

