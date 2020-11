Maradona jr minaccia Cruciani e Parenzo: "Pregate di non incontrarmi mai nei corridoi!"

"Non si può piangere per un cocainomane". Questa la provocazione fatta da Giuseppe Cruciani, conduttore de 'La Zanzara', trasmissione in onda su Radio 24, dopo la morte di Diego Armando Maradona. La replica a difesa del Pibe de Oro è arrivata da Diego jr, che tramite Instagram ha così scritto: "Giuseppe Cruciani e David Parenzo pregate di non incontrarmi nei corridoi di Mediaset!"