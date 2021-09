Mario Rui: “Orgoglioso di aver raggiunto la 100esima partita con la maglia del Napoli”

Il terzino del Napoli Mario Rui ha festeggiato ieri sera la 100esima presenza in maglia azzurra. Traguardo importante per il portoghese che anche ieri ha giocato una buona partita contro l'Udinese sia in fase propositiva che difensiva. Mario Rui sui social ha festeggiato questo traguardo personale raggiunto e attraverso un post su Instagram scrive: "Orgoglioso di aver raggiunto ieri sera la 100ª partita con la maglia del Napoli".