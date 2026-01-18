Mazzocchi: "E' nei giorni in cui tutto sembra andarti contro che resta ciò che non si spezza"
Momento delicato per il Napoli che si appresta ad una sfida decisiva in Champions League dovendo far fronte agli ennesimi infortuni stagionali. Entrato nella ripresa del match vinto ieri 1-0 dal Napoli contro il Sassuolo, l'esterno azzurro Pasquale Mazzocchi suona la carica attraverso un post sul proprio account Instagram.
"Non è nei giorni favorevoli che si misura il valore di una squadra, è nei giorni e nei periodi in cui tutto sembra andarti contro che resta ciò che non si spezza. Forza Napoli Sempre", scrive il calciatore napoletano.
