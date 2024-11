McTominay suona la carica sui social: "Dai Ragazzi!"

Il Napoli pareggia in trasferta 1-1 contro l'Inter in un complicatissimo scontro diretto e mantiene così la vetta della classifica in solitaria in vista della sosta per le nazionali. Così il centrocampista azzurro Scott McTominay, autore del gol, tramite un post sul suo profilo Instagram suona la carica: "Dai Ragazzi!"