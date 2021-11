Meret fa i complimenti ai compagni: “Grande partita, bravi ragazzi!”

Ritorno in campo per Alex Meret nella vittoria di oggi del Napoli a Varsavia contro il Legia Varsavia. L’estremo difensore azzurro è stato schierato dal primo minuto da Luciano Spalletti per l’importante trasferta in Europa League. Al termine del poker, il classe 1997 ha espresso tutta la sua felicità sui social e ha fatto i complimenti ai compagni di squadra: “Grande partita, bravi ragazzi!”.