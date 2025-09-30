Video

Milan, sfottò social al Napoli! Leao fa la conta degli azzurri che erano su di lui

Oggi alle 19:30Dai social
di Francesco Carbone

È diventata virale l’immagine - e il video - di ben sette calciatori del Napoli che, all’83° minuto del match contro il Milan, rincorrono Rafael Leao in una ripartenza pericolosa. Una scena che racconta più di tante parole compattezza e spirito di squadra da parte degli uomini di Conte, capaci di recuperare il pallone grazie a una corsa collettiva e generosa.

La sequenza ha fatto rapidamente il giro dei social, al punto che anche il Milan ha voluto ironizzarci sopra: su TikTok il club rossonero ha pubblicato un video in cui è lo stesso Leao a contare i giocatori azzurri che lo hanno fermato, uno dopo l’altro: “Uno, due, tre, quattro, cinque, sei… e sette”. Di seguito le immagini.