Morte papà Lukaku, il cordoglio del club: "Ci stringiamo attorno a Romelu"

Lutto per Romelu Lukaku. Nelle scorse ore è deceduto Roger, padre del giocatore del Napoli e del fratello Jordan. Il centravanti azzurro ha pubblicato un post sui social con la foto dei due quando Big Rom era piccolo: "Grazie per avermi insegnato tutto quello che so. Ti sarò per sempre grato e ti apprezzo. La vita non sarà mai più la stessa. Mi proteggi e mi guidi come nessun altro potrebbe fare. Non sarò più lo stesso. Il dolore e le lacrime scorrono a fiumi. Ma Dio mi darà la forza di rimettermi in sesto. Grazie per tutto".

Il Napoli ha espresso il suo cordoglio tramite la seguente nota diramata a mezzo social: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis, il Vicepresidente Edoardo De Laurentiis, mister Antonio Conte, il DS Giovanni Manna, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli si stringono attorno a Romelu Lukaku in questo momento di profondo dolore per la scomparsa del caro papà Roger.