Pistocchi: "Il Napoli non demerita, ma ha pagato carissimo i suoi errori"

Il giornalista Maurizio Pistocchi, tramite un tweet sul suo profilo X, ha commentato la sconfitta del Napoli contro il Milan. Di seguito le sue dichiarazioni: "Con un ruggente inizio di partita, e uno straordinario Pulisic , assist per l’1-0 a Saelemaekers e gol del 2-0, il Milan batte il Napoli e lo aggancia in testa alla classifica. Due minuti, e il Milan è avanti: azione personale di Pulisic che salta netto Marianucci e serve sul secondo palo Saelemaekers per l’1-0. La reazione del Napoli è tutta in un destro in diagonale di McTominay parato da Maignan, ma il Milan si difende con ordine e quando può ripartire è sempre pericoloso. Al 27esimo ancora Pulisic mette Fofana davanti al portiere, ma il suo sinistro finisce in curva.

Da un’altra ripartenza nasce il raddoppio rossonero: Pavlovic serve Fofana che scarica su Pulisic il pallone del 2-0. Il secondo tempo inizia come era finito il primo: Napoli che attacca, Milan che difende basso, e riparte, ma al 53esimo dopo la parata di Maignan sul colpo di testa di McTominay Estupinan trattiene Di Lorenzo senza poter giocare il pallone. È rigore e dopo la revisione al VAR anche rosso che lascia il Milan in 10, e De Bruyne lo trasforma per il 2-1. La partita adesso è a senso unico, Allegri toglie Pulisic, Conte De Bruyne (che non la prende bene) per Lucca e Lang ma la spinta continua del Napoli si esaurisce sul palo esterno scheggiato da Neres . Vince il Milan, ma il Napoli non demerita e paga carissimi i suoi errori. Bella partita, tra due squadre che saranno protagoniste sino alla fine".