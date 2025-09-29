Ziliani su Conte: "Svaluta il lavoro del club, ma sta scherzando col fuoco"

Il giornalista Paolo Ziliani su X scrive un post commentando le ultime scelte di Conte e in generale il suo lavoro alla guida del Napoli: "Lo strano caso di Antonio Conte che ha scelto di fare il demotivatore: con l'aria del cane bastonato svaluta il lavoro della società e il valore dei giocatori e non si accorge che scherza col fuoco.

La sconfitta in casa di un Milan dove Modric ha trasformato con la sua sola presenza l'acqua in vino (e dove Rabiot e Pulisic stanno compiendo meraviglie) ci può stare viste le tante assenze del Napoli in difesa: ma a inquietare è la negatività non più sopportabile di un allenatore che si sta dimostrando irriconoscente verso la società e irrispettoso della storia recente del club che con le sue parole continua a calpestare", si legge.