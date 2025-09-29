Palmeri: "Milan combattivo, Napoli senz'anima: può diventare la foto del campionato"

Tancredi Palmeri, giornalista Sportitalia, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato il big match tra Milan e Napoli, terminato sul risultato di 2-1 in favore dei rossoneri. Di seguito le sue dichiarazioni: "Milan-Napoli 2-1. Una partita che potrebbe diventare la fotografia del campionato. Nonostante più di mezz’ora di superiorità numerica e ben nove occasioni a cinque per il Napoli, Conte non riesce a smuovere l’inerzia di un Napoli senz’anima. Spirito combattivo che possiede il Milan. Per solo la seconda volta in nove precedenti, Conte perde con Allegri, dopo cinque vittorie, due pareggi e una sconfitta. La cosa più clamorosa è che non aveva mai perso uno Juventus-Milan, visto che l’unica sconfitta risale primo confronto, un Cagliari-Atalanta.

Devo dire che con l’audio stadio funzionante (a San Siro funziona perfettamente!), l’annuncio dell’arbitro della decisione al Var è un momento di spettacolare drammatizzazione, con tutto lo stadio che ammutolisce ma per davvero e poi una delle due parti che esplode. Ma il rosso a Estupinan è giustissimo: chiara occasione da gol senza provare a intervenire sul pallone. Modric? Che roba fuori categoria. Commovente".