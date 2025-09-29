Repice estasiato da Milan-Napoli: "Notte di calcio, poesia e battaglia"

Francesco Repice, voce di Radio Rai, ha commentato così il match tra Milan e Napoli, con un post pubblicato tramite i suoi account social: "Se fosse un romanzo, lo si dovrebbe scrivere con accenti frenetici. Se fosse un film, lo si dovrebbe girare dal finestrino di un treno in corsa.

Se fosse una canzone, avrebbe la voce graffiante di Jannacci o quella morbida di Pino Daniele. Ma questa è una partita di pallone, che vale il primato in classifica. Milan–Napoli. Una notte di calcio, poesia e battaglia".