Rai, Perillo: "Il Napoli esce a testa altissima! Difesa decimata e meritava il pari"

Antonello Perillo, giornalista Rai, tramite un tweet sul suo profilo X ha commentato la sconfitta del Napoli contro il Milan. Di seguito le sue dichiarazioni: "Il Napoli esce a testa altissima da San Siro e per nulla ridimensionato, nonostante la sconfitta. Presentarsi in casa del Milan con una difesa letteralmente decimata (senza Rrahmani, Buongiorno, Olivera e Spinazzola) avrebbe rappresentato un handicap per qualsiasi squadra al mondo, ma gli azzurri hanno giocato una gara maschia, gagliarda, grintosa ed avrebbe sicuramente meritato quanto meno un pareggio.

La squadra di Conte ha pagato a caro prezzo le numerose assenze nel pacchetto arretrato, regalando agli avversari un gol a inizio gara e il raddoppio alla mezzora, ma nella ripresa hanno letteralmente dominato. Complice anche l’espulsione di Estupinian, il Napoli ha messo sotto assedio la difesa rossonera, salvata in più di un’occasione da uno strepitoso Maignan. Conte le ha provate tutte, cambiando uomini e schemi, con un finale più che mai arrembante. Volendo giudicare le prestazioni dei singoli, promosso a pieni voti Gutierrez, che ha giocato con la personalità di un veterano pur essendo al debutto in maglia azzurra. Tra i migliori anche De Bruyne e soprattutto il solito inesauribile Politano".