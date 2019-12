Milik, bellissimo post per Ancelotti: "Mi hai fatto crescere come uomo e calciatore"

Piovono messaggi per i calciatori del Napoli dedicati all'ormai loro ex allenatore, Carlo Ancelotti, esonerato ieri. Arek Milik ha dedicato un post social al tecnico emiliano. "Grazie mister per il sostegno che mi hai dato e per avermi fatto crescere come calciatore e come uomo. Ti auguro il meglio" le sue parole.