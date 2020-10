Napoli bloccato dalla Regione, Varriale: "Decisione difficile ma comprensibile, rischio troppo alto"

Dopo la decisione di bloccare la partenza dei Napoli verso Torino per la gara con la Juventus, arrivano le prime reazioni sui social. Il giornalista Rai, Enrico Varriale, scrive su Twitter: "La decisione della Regione Campania di non far partire il Napoli è stata una scelta difficile ma comprensibile. Troppo alto il rischio che si ripetesse quanto è accaduto al Genoa. Peraltro anche in casa Juventus ci sono 2 positivi. A rischio pure le partenze dei nazionali".

