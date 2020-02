"Napoli è bellissima", e su Twitter il sindaco De Magistris ringrazia il Barça in catalano

Gran lavoro social da parte del Barcellona, che già da ieri sta pubblicato attraverso i proprio profili Facebook, Instagram e Twitter tante immagini della città di Napoli, di fatto mettendo un scena un vero e proprio racconto della città partenopea. "Napoli bellissima", la clip riassuntiva di un intero tour in città e su Twitter ha replicato anche il Sindaco di Napoli Luigi De Magistris con un "Grazie", scritto in lingua catalana, per ringraziare il club blaugrana.