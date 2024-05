Napoli senza coppe, Pastore: “Probabile suggerimento dal prossimo allenatore”

Niente Europa per il Napoli, che dopo lo 0-0 con il Lecce al Maradona chiude il suo campionato fallimentare al decimo posto.

Niente Europa per il Napoli, che dopo lo 0-0 con il Lecce al Maradona chiude il suo campionato fallimentare al decimo posto. Il giornalista Giuseppe Pastore ha commentato così su X: "ll Napoli fa egregiamente il suo lavoro fino in fondo e si concede una stagione fuori dalle Coppe Europee per la prima volta dopo 14 anni, come da probabile suggerimento del suo futuro allenatore".