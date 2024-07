Foto Ngonge si prepara per Dimaro: l'azzurro si allena in Belgio

Cyril Ngonge sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza in Belgio ed intanto si prepara già per il ritiro di Dimaro.

L'attaccante del Napoli, che non vuole farsi trovare impreparato al lavoro che svolgerà in Val di Sole con Antonio Conte, ha pubblicato su Instagram delle 'storie' dove lo si vede impegnato in allenamenti di coordinazione e reattività motoria. Di seguito gli scatti.