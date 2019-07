Niente Sarri nel video di lancio degli abbonamenti, Pistocchi attacca il club: "Sarà sempre nel cuore dei napoletani!"

Niente Sarri, e nemmeno Higuain. Nell'ultimo video di lancio della campagna abbonamenti non sono comparsi i due personaggi etichettati come traditori dopo il passaggio alla Juventus. Maurizio Pistocchi ha punzecchiato la società azzurra, per scelta di tenere fuori l'attuale allenatore della Juventus, con un tweet: "Il Napoli di De Laurentiis ha cancellato Sarri dalla sua storia nel video che lancia la Campagna Abbonamenti 2019/20, ma il Napoli di Sarri sarà sempre nel cuore di chi ama il Napoli".

