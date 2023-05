"Noi non siamo napoletani" (nonostante lo striscione per l'Emilia), Azzi: "Avete rotto!"

Il giornalista di Repubblica Marco Azzi commenta così su Twiiter.

Le cattive abitudini non muoiono mai. Nonostante il bellissimo striscione di sostegno per la popolazione emiliana colpita dall'alluvione, esposto dai tifosi napoletani prima di Bologna-Napoli, i sostenitori di casa hanno intonato il solito fastidioso coro "Noi non siamo napoletani". Il giornalista di Repubblica Marco Azzi commenta così su Twiiter: "E intanto lo stadio canta 'Noi non siamo napoletani'. Avete rotto, si può dire?".