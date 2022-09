L’esterno ex Frosinone ha espresso tutta la sua gioia sui social.

© foto di www.imagephotoagency.it

Entrato ieri nella ripresa al posto di Kvaratskhelia, Alessio Zerbin ha così fatto l’esordio in Champions League. L’esterno ex Frosinone ha espresso tutta la sua gioia sui social. In un post su Instagram scrive: “Notti magiche”. Di seguito lo scatto.