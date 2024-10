Nuova Champions, Del Genio: "Format orribile, la corsa ai soldi distrugge tutto!"

vedi letture

Il giornalista Paolo Del Genio ha scritto un post sui social commentando le ultime partite di Champions League.

"Orribile format Champions con gare da 7a1, 9 a 2, 5 a 0, 4 a 0 in quantità industriale. Nei campionati partite così si vedono raramente. Anche i big match poi, ovviamente equilibrati, sono inutili perché alla fine dei gironi, oppure attraverso i play off in qualche caso, le grandi saranno tutte agli ottavi. 18 partite a giornate per otto giornate, totale 144 quasi tutte inutili o brutte. I soldi, la disperata corsa ai soldi, davvero distrugge tutto".