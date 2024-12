Operato a Lisbona, Mourinho tranquillizza tutti: "Intervento rapido e minore"

Piccolo intervento chirurgico per il tecnico del Fenerbahce José Mourinho che nella giornata di ieri ha lasciato la Turchia per tornare in patria e operarsi a Lisbona. Lo comunica lo stesso allenatore attraverso una nota sui propri canali social: “Auguro a tutti buone feste. Che questo tempo sia pieno di amore e felicità per tutti voi e le vostre famiglie. - spiega Mou - Per chi di voi ha dimostrato preoccupazione, posso confermare che le segnalazioni del mio intervento sono state molto esagerate, è solo un intervento rapido e minore”.

Mourinho, che dovrà restare a riposo per circa una settimana e ha dato appunto sette giorni di riposo ai suoi giocatori, tornerà sulla panchina dei turchi per il match contro l’Hatayspor in programma il cinque gennaio.