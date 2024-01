Osimhen carica la Nigeria: "Credo nel gruppo, giochiamo per vincere la Coppa d'Africa!"

Victor Osimhen si è recato nel ritiro della nazionale e ha caricato la sua Nigeria in un video diramato sui social

Victor Osimhen si è recato nel ritiro della nazionale e ha caricato la sua Nigeria in un video diramato sui social: "La cosa più importante per noi adesso è andare in Costa d'Avorio e vincere il torneo; Credo in questo gruppo, abbiamo un gruppo di giocatori di talento per eseguire il lavoro, incrociamo le dita e faremo molto bene".